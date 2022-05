Législatives 2022 : des candidats de Reconquête! partout dans le Rhône, avant un accord avec le RN ?

Ce vendredi matin, c’est la formation Reconquête ! qui a dévoilé ses représentants dans le Rhône pour le scrutin qui se déroulera les 12 et 19 juin prochains. Des candidats affiliés à Eric Zemmour ont été sélectionnés pour représenter le parti dans toutes les circonscriptions du Rhône. Au total, 8 femmes et 6 hommes pour une moyenne d’âge de 44 ans.



On savait déjà que c’est Bruno Attal qui a été parachuté dans la 14e circonscription du Rhône. Un territoire où les débats s’annoncent explosifs puisque c’est le journaliste-militant Taha Bouhafs de la France Insoumise qui représentera l’union de la gauche, la NUPES. Policier, avec une présence très forte sur les réseaux sociaux, "il sera sur le terrain" assurent les militants, qui affirment que c’est ce dernier qui a contacté les équipes d'Eric Zemmour.

Pour la 13e circonscription, c’est Océane Gigarel qui sera tête de liste pour Reconquête !, une première candidature pour cette assistante comptable âgée de 30 ans. Au total, sur les 14 candidats du parti, 6 sont des novices en politique.

Ce qui n’est pas le cas pour Olivier Pirra, coordonnateur de Reconquête dans le Rhône. Il obtient lui la 12e circonscription. Pour rappel, ce dernier avait été tête de liste aux dernières élections municipales, sur la liste d’union "Pour l’amour de Lyon". Il était auparavant aux côtés de Laurent Wauquiez, en 2015 pour les régionales, sous l'étiquette du Parti Chrétien Démocrate.



Du côté de la 11e circonscription, c’est Charles Ascarino qui est aligné. Il avait été le responsable des Jeunes de la "Droite Populaire" lors des élections municipales.

On retrouve ensuite, dans la 10e circonscription, l’ancienne du RN Agnès Marion. Candidate RN aux élections municipales 2020, elle se dit "confiante pour la victoire" tout en estimant que "les 7% réalisés par Eric Zemmour lors du premier tour de la présidentielle est un plancher, non pas un plafond". Un score synonyme d’une "déception mais qui ne nous a pas démotivé" assure celle qui avait été écartée du parti de Marine Le Pen à cause de sa proximité avec Marion Maréchal.

Dans la 9e circo c’est Claire de Guernon qui est investie. Elle était en 2014 colistière de Julien Rochedy alors candidat à la mairie de Montélimar en 2014. La jeune femme âgée de 30 ans avait ensuite rejoint le parti d’Eric Zemmour l’année dernière.

Pour la 8e circonscription, c’est Marie de Kervereguin de Penfentenyo qui fera campagne en première ligne. Cette dernière avait passé "un peu plus de 20 ans avec le RN" avant de quitter le parti des Le Pen. Ancienne conseillère régionale, elle "pensait prendre le large mais a souhaité renouveler son engagement". Selon elle, Reconquête ! est le parti où il y a "une liberté de pensée et de parole".

"Pour que la France reste la France", Geneviève Lucchesi portera l’étendard du parti dans la 7e circonscription. Là-encore, c’est une première en politique pour cette femme âgée de 74 ans.

La 6e circonscription sera représentée par Pierre Porta, qui fut candidat aux élections municipale et métropolitaine à Villeurbanne.

C’est ensuite Cedric Le Bel pour est envoyé dans la 5e circonscription. Ce dernier est notamment membre du bureau VIA 69 depuis une vingtaine d’années. Il avait aussi été candidat aux élections législatives.

Candidate cette fois pour les dernières régionales avec LR, Florence Darbon gérera la 4e circo. Dans le passé, cette dernière avait été adjointe au maire du 6e arrondissement de Lyon, de 2014 à 2020, chargée de la culture et du patrimoine.

Suit un ancien de LR, Olivier Delucenay, pour la 3e circonscription. Il avait été colistier à Lyon en 2014 et 2020 sur les listes des Républicains puis aux élections régionales auprès de Laurent Wauquiez.

Pour la 2e circonscription, c’est un référent durant la dernière campagne présidentielle qui sera aligné : Pierre Simon. Avant l’élection qui a vu Emmanuel Macron être prolongé, il ne s’était jamais engagé en politique.

Enfin, c’est encore une femme inexpérimentée qui est placée dans la 1ere circonscription. Sixtine Bonfils, à 25 ans, est la cadette des candidats. Elle s’est engagée "par amour pour la France car cette dernière est à reconquérir".

Des alliances à l’horizon ?

Pour le moment, il n’y a donc pas eu d’alliance avec le Rassemblement National. Reste que l’espoir perdure d’après Agnès Marion : "nous nous parlons tous les jours avec la représentante de Marine Le Pen dans le département, Michèle Morel. On a envie de faire passer la France avant les querelles donc nous continuons d’espérer". Reste qu’aujourd’hui le RN continue d’interdire des alliances avec les représentants de Reconquête !

La date limite pour le dépôt des listes en préfecture est fixé au 16 mai. Les électeurs sauront alors si tous les candidats présentés ce vendredi sont maintenus.

J.D.