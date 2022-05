Appels au boycott du dernier match de l’OL à domicile : Jean-Michel Aulas se fâche

En perdant lamentablement face à Metz, alors lanterne rouge du championnat, le club disait un peu plus adieu à l’Europe et n’aura plus grand chose à jouer lors des deux dernières rencontres de championnat.

La réception de Nantes le week-end prochain, ultime match à domicile, pourrait alors servir de défouloir pour les supporters lyonnais excédés. C’est ce qui est annoncé sur les réseaux sociaux, promettant notamment à Karl Toko-Ekambi une dernière glaciale après les récents déboires de l’attaquant camerounais avec les fans de l’OL.

La question du boycott pur et simple du Groupama Stadium a également été posée. Par l’ancien journaliste Dominique Blanchard notamment, sur Twitter. Ce qui a provoqué la colère de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL est monté au créneau : "Cette remarque est inappropriée. Le club est apprécié, que ce soit vous qui invitiez à la rébellion est ignoble. L’OL n’est pas à sa place en Ligue 1 mais a le meilleur ranking en coupe d’Europe de tous ! (…) Faites attention en attisant la haine, vous faites du Bordeaux/ASSE".

Une sortie qui n’a récolté que des avis négatifs de la part des supporters.

Alors, à quelle sauce seront mangés les joueurs de Peter Bosz samedi prochain ?