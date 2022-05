Quincieux-Lyon-Givors à vélo : début des travaux de la Voie Lyonnaise n°3

Un premier tronçon de 850 mètres de la Voie Lyonnais n°3, réservée aux cyclistes, va voir le jour d'ici la fin du mois de novembre. Il s'agira d'une toute petite partie de la piste bidirectionnelle qui fera un total de 57 km en reliant Quincieux à Givors, traversant ainsi l'agglomération lyonnaise du Nord au Sud.

Il faut noter que la création de ces seuls 850 mètres va couter deux millions d'euros à la Métropole de Lyon, soit 2350 euros le mètre. Les travaux se situeront sur l'avenue Gabriel-Péri et engendreront une réduction de la chaussée entre le chemin des Carrières et l'avenue du général De Gaulle.

"Je me réjouis que les premiers travaux de la ligne 3 des Voies Lyonnaises commencent dans notre commune. Nous avons pu travailler en parfaite harmonie sur le tracé, le calendrier et l’impact des travaux avec les services de la Métropole. Cet aménagement structurant permettra j’en suis sûr, d’offrir aux habitants de Couzon et, plus généralement, du Val de Saône, d’accélérer leur passage vers les mobilités actives en toute sécurité", a déclaré Patrick Veron, le maire de Couzon.

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, a assuré que sa collectivité "accélère le déploiement du réseau des Voies Lyonnaises". "Si nous voulons répondre à l’urgence climatique, il est indispensable d’offrir aux habitants du territoire des alternatives performantes et sécurisées. Les Voies Lyonnaises vont permettre de franchir un cap qualificatif en matière de pistes et voies cyclables. La ligne 3 dont les travaux débutent permettra, à terme, de relier le nord au sud de l’agglomération et d’offrir, aux habitants du Val de Saône, un choix supplémentaire pour leurs déplacements", a-t-il poursuit.

Les travaux du reste de la Voie n°3 devraient débuter en 2024.