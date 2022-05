Lyon Politiques : le débat législatives de la 1ère circonscription du Rhône (Thomas Rudigoz, Aurélie Gries, Anne Prost)

Chaque semaine jusqu'au premier tour du 12 juin, vous aurez droit à un (voire deux) débat entre trois des principaux candidats défendant leur profil et leurs éventuelles propositions s'ils venaient à rejoindre l'Assemblée nationale en juin.

Autour du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul ce vendredi, Thomas Rudigoz, député sortant et candidat Ensemble!, Aurélie Gries, candidate de la NUPES (LFI) et Anne Prost (LR).

Les autres candidats aujourd'hui déclarés publiquement dans la 1ère circonscription du Rhône (5e arrondissement de Lyon et une partie des 7e, 8e et 9e) : Jim Bugni (Lutte ouvrière), Sixtine Bonfils (Reconquête!), Patrick Charron (Parti animaliste) et Voliaria Gagarine (Rassemblement national).

Les trois candidats en plateau ont été invités à réagir :

- Bilan du mandat du député sortant

- Environnement

- Cannabis/Insécurité

- Quels projets de loi porteront-ils ?