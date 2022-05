Accident d'un camion transportant des matières dangereuses : l'A7 coupée jusqu'à jeudi matin au sud de Lyon

L'accident s'est produit à hauteur de Chasse-sur-Rhône en direction de Marseille en fin de matinée. Un véhicule léger est également impliqué dans la collision. La conductrice, âgée de 70 ans, a été grièvement blessée et ranimée sur place avant d'être transférée à l'hôpital. Le chauffeur du poids-lourd, qui transportait du disulfure de carbone, produit toxique est inflammable, est lui indemne.

Les pompiers venus de l'Isère ont été envoyés sur place alors qu'une fuite de la citerne a été constatée. Ils ont été appuyés par des renforts du Rhône, nous a précisé le SDMIS 69. En tout, 110 soldats du feu ont été mobilisés, aux côtés des gendarmes et des policiers.

L’autoroute restera fermée dans les deux sens de circulation entre la sortie Vienne-sud et Chasse-sur-Rhône jusqu’à jeudi 6h au moins. "Plus largement, le sud du département du

Rhône, l’ouest du département de la Loire et le nord et l’est du département de l’Isère voient leurs axes de circulation engorgés. La situation ne devrait pas revenir à la normale avant la journée de demain, en fin de matinée", a indiqué la Préfecture dans un communiqué.

Un périmètre de sécurité a été mis en place par les services de sécurité et de secours, dans un rayon de 1,5 km autour de l’accident. Il comprend notamment une partie de l’autoroute, la zone commerciale de Chasse-sur-Rhône et des ensembles résidentiels. L’opération de dépotage (transvasement des produits dangereux contenus dans le poids-lourd accidenté

vers un autre poids-lourd) se déroulera une fois que le périmètre de sécurité sera entièrement évacué.

Le préfet recommande fortement aux automobilistes coincés dans les embouteillages de se tenir informés via la station radio Autoroute Info (fréquence 107.7), de s’hydrater

régulièrement (une distribution de bouteilles d’eau est effectuée par le gestionnaire de réseau ASF) et d’appeler les sapeurs-pompiers au 18 en cas de problème de santé (malaise,

déshydratation...). Les trajets qui peuvent être reportés devront l’être. A noter que des itinéraires de déviation ont été mis en place, notamment via Grenoble sur l’axe Lyon/Valence et via l’autoroute A75 sur l’axe Lyon/Montpellier.