Lyon : la vague rose de Courir pour Elles de retour ce dimanche !

La 13e édition de Courir pour Elles se déroulera ce dimanche matin au parc de Parilly dans l’Est Lyonnais où l’évènement n’a pas pu avoir lieu ces deux dernières années en raison de la crise sanitaire. Des milliers de participantes sont attendues pour le retour de la course solidaire.

Au programme : une course de 5 ou 10 km ainsi qu’une marche de 5 km. Un Village Santé sera également installé dans le parc et accueillera gratuitement le public avec toujours le même objectif : promouvoir l’activité physique afin de prévenir les cancers féminins.

Pour rappel, environ 1 femme sur 8 risque d’avoir un cancer du sein. En France, le cancer est la 1ere cause de mortalité chez l’homme et la 2e cause de mortalité chez la femme.