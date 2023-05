Près de Lyon : 8 enceintes volées lors de la course Courir pour elles

C’est dans la nuit du samedi au dimanche, que les faits se sont déroulés. Pour sa 14ème édition, la course sa été perturbée par le mauvais temps… et le vol du matériel. Des malfaiteurs ont volé les enceintes qui permettaient d’annoncer les départs, selon nos confrères du Progrès.

Malgré les imprévus, la course a fait le plein avec au total 14 000 participants et 150 000 euros récoltés pour la lutte contre le cancer, qui touche plus de 380 000 nouvelles femmes françaises par an. Le but est de sensibiliser un maximum de personnes et de prévenir la maladie par la pratique d’une activité physique régulière.