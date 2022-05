Législatives à Villeurbanne : Gabriel Amard (NUPES) fait un visuel avec le Musée des Confluences de Lyon, ses adversaires se moquent

Ce vendredi, Gabriel Amard a partagé un visuel sur les réseaux sociaux où il appelle à "soutenir clairement l'art et la culture" en vue des législatives. Sauf que le candidat NUPES de la 6e circonscription du Rhône pose devant le Musée des Confluences. Institution culturelle qui se situe à Lyon, et non à Villeurbanne.

"OK sur le combat ! En revanche, en tant qu’électrice de la circo 6906, j’attends du futur député de Villeurbanne un positionnement fort pour défendre le TNP face à la décision de Laurent Wauquiez, pas une affiche avec le Musée des Confluences de Lyon! Incroyable mais vrai!", tacle Cristina Martineau, ex-candidate PS et qui soutient Katia Buisson (PRG) plutôt que Gabriel Amard.

Cette dernière a aussi eu un mot pour le gendre de Jean-Luc Mélenchon : "Je suis à votre disposition, Monsieur Gabriel Amard, si vous désirez une visite de la Capitale Française de la Culture".

Gabriel Amard a depuis supprimé son tweet...