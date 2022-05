Challenge Cup : le LOU Rugby décroche son premier titre européen face à Toulon ! - VIDEO

Pour la première fois de son histoire, le LOU disputait ce vendredi soir une finale de coupe européenne. Léo Berdeu et ses coéquipiers affrontaient le RC Toulon au stade Vélodrome de Marseille pour l’ultime match de la Challenge Cup.

Autant dire que les hommes de Pierre Mignoni n’ont rarement eu autant de pression sur les épaules que ce soir-là, à l’exception peut-être des joueurs internationaux. Mais cette pression, les Rouges et Noirs pourront la boire cette nuit en célébrant leur victoire 30 à 12 : ils sont champions d’Europe !

Dans une arène pleine de 51 000 spectateurs avec une majorité de supporters toulonnais, les Lyonnais ont très bien su démarrer la partie. Dès la première minute, Baptiste Couilloud croit inscrire le premier essai grâce à un très bon jeu au pied de Charlie Ngatai. Hélas, Jordan Taufua a commis un en-avant et l’essai est invalidé.

Ce n’est que partie remise puisqu’à la 8’, le demi de mêlée lyonnais aplatit le ballon dans l’en-but adverse, de manière licite cette fois-ci, après un gros travail de Jordan Taufua. Léo Berdeu transforme, le LOU mène 7 à 0.

Les Rhodaniens seront cependant rejoints par les Varois à la 16’ puisque Baptiste Serein marque à son tour à l’issue d’une action collective. Louis Carbonel transforme lui aussi l’essai : 7-7 au quart d’heure de jeu.

Léo Berdeu inscrit sa première pénalité à la 21’ pour redonner l’avantage à ses collègues. Il participera ensuite à la bataille rangée organisée entrer les deux équipes pour gagner un maximum de terrain possible.

Les occasions s’enchainent de part et d’autre jusqu’à ce que le LOU et Davit Niniashvili n’aplatissent une nouvelle fois le ballon dans la zone d’essais à la 40’. Mais là encore, c’est une désillusion puisque le Géorgien, en voulant aller sous les poteaux, pose un orteil sur la ligne de touche. C’est cruel et l’arbitre siffle la fin de la première mi-temps.

Le LOU, impérial, entre dans l'histoire

De retour sur le terrain, les Lyonnais remettent tout de suite la pression. Ils seront récompensés dès la 45’ par un essai de pénalité provoqué par Aymeric Luc qui commet un en-avant volontaire à quelques mètres de son en-but. Le Toulonnais prend un jaune et le LOU les 5 points : 17-7.

Difficile pour les Varois de respirer tant les Rhodaniens ont haussé l’intensité de jeu. A la 48’, Josua Tuisova perce la défense à droite avant d’envoyer un coup de pied rasant pour Pierre-Louis Barassi qui marque 5 nouveaux points. Avec la transformation de Léo Berdeu, ça fait 24 à 7 !

Les arrières s’illustrent, la défense aussi. Les attaques du RCT sont toutes repoussées : seul Lyon existe dans cette seconde mi-temps ! A 20 minutes de la fin, Léo Berdeu marque trois nouveaux points qui mettent les Gones à 20 unités d’avance.

Gare cependant à l’excès de confiance et l’accumulation des fautes lyonnaise qui entrainera l’expulsion temporaire de Léo Berdeu à la 63’ tandis que les Toulonnais poussent de nouveau. Mais les Rouges et Noirs restent impériaux et Baptiste Couilloud inscrit trois points supplémentaires à la 70’ : 30-7.

Toulon marquera tout de même un bel essai à la 73' pour ramener le score à 30-12. Cela ne changera rien, la victoire devient de plus en plus inéluctable pour Lyon. C'est acté lorsque l'arbitre siffle la fin du match : cette équipe du LOU entre dans l'histoire en remportant un premier titre européen.

La Challenge Cup séjournera entre Rhône et Saône.