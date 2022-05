Travaux de la rue Moncey en plein été : les commerçants déboutés par la justice à Lyon

Vendredi dernier, plusieurs commerçants de la rue Moncey, située dans le 3e arrondissement de Lyon, de la Guillotière à la place Guichard, ont décidé de saisir la justice pour empêcher la mise en oeuvre de travaux de piétonnisation par la Métropole de Lyon en pleine période estivale. Selon eux, ce chantier sur la portion située Place Eugène Varlin allait faire fuir les clients en pleine période estivale.

Le juge des référés a rendu leur décision et a décidé de rejeter le référé-liberté qui demandait un report des travaux.

Selon le tribunal administratif de Lyon, le calendrier était déjà connu des commerçants et ces travaux ne mettront pas les échoppes et restaurants en danger économique. "Le juge des référés a jugé que la date du 6 juin 2022 retenue pour leur lancement des travaux ne révèle pas une atteinte aux libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie grave et manifestement illégale, à l’origine d’une situation d’urgence imminente justifiant qu’une mesure de sauvegarde soit prononcée dans un délai de quarante-huit heures", indique le TA dans un communiqué.

Il a également considéré "que les éléments relatifs aux chiffres d’affaires réalisé au cours de l’été 2019 produits à l’instance ne permettent pas de déterminer la part des revenus résultant de l’exploitation des emplacements en extérieur et par conséquent, le montant probable de pertes liées à la privation de cette part de l’activité. Ainsi, en dépit des complications liées à l’exécution des travaux, il estime que les requérants ne démontrent pas que leurs commerces se trouveraient à très bref délai, en péril économique".

Une bien triste nouvelle pour les professionnels de la rue qui ne pourront donc pas ouvrir leur terrasse à leurs clients. Le collectif et son avocat Edouard Raffin envisagent de faire appel devant le Conseil d'Etat.