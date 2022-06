Lyon Politiques : le débat législatives de la 4e circonscription du Rhône (Anne Brugnera, Pascal Blache, Benjamin Badouard)

Chaque semaine jusqu'au premier tour du 12 juin, vous aurez droit à un (voire deux) débat entre trois des principaux candidats défendant leur profil et leurs éventuelles propositions s'ils venaient à rejoindre l'Assemblée nationale en juin.

Autour du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul ce mercredi pour la 4e circonscription du Rhône : Anne Brugnera, députée sortante et candidate Ensemble!, Pascal Blache, candidat LR, et Benjamin Badouard, candidat NUPES.

Les autres candidats en lice dans la 4e circonscription du Rhône (6e et une partie des 3e et 8e arrondissements de Lyon) : Florence Darbon (Reconquête!), Coralie Laurent (LO), Nadia Kebir (SE), Véronique Coulais (RN), Juliette Vel (Notre Futur) et Malik Benramdane (SE).

Les trois candidats en plateau ont été invités à réagir :

- Bilan de la députée sortante

- La "grande démission", une menace pour l’économie ?

- Subventions régionales et politique culturelle nationale