Lyon : des syndicats de soignants lancent un appel désespéré à la mobilisation

Une mobilisation de soignants a lieu ce jeudi de 12h30 à 15h devant l’hôpital Saint-Jean de Dieu, dans le 8e arrondissement de Lyon.

C’est un véritable SOS que lancent les soignants. Leurs revendications sont claires : "préserver nos missions et nos savoir-faire, améliorer nos conditions d’exercice et nos rémunération", expriment la CGT et Solidaires Sud Santé Sociaux dans un communiqué.

Concrètement, ces syndicats de soignants réclament une revalorisation des salaires, la création de "places en intra et extra hospitalier", le "renforcement du secteur de psychiatrie" et "l’arrêt du démantèlement de l’offre de soins publique au profit du privé lucratif."

Cette manifestation a également pour objectif de faire un état des lieux du secteur médical. Déjà "critique", la situation aurait aujourd’hui tourné "à la catastrophe" avec un système de soins "à genoux." D’après les syndicats, la priorité est de "recruter du personnel" mais, aussi et surtout, de "conserver celui en poste."

La cause ? Des "politiques de santé [qui] ont saccagé les conditions de travail des personnels, l’accès aux soins de la population et [qui ont] engendré la perte du sens de [leur] travail."