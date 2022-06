Alexandre Vincendet (LR) : "Jean-Luc Mélenchon devient l'idiot utile du système"

Alexandre Vincendet garde Anissa Khedher dans sa ligne de mire. A quelques jours du premier tour des élections législatives, le candidat LR de la 7e circonscription tire un bilan peu reluisant de la députée sortante, "absente pendant cinq ans sur le terrain". "Elle n'est soutenue par aucun maire", poursuit-il, évoquant 88% d'absence à l'Assemblée nationale et 0 proposition de loi. "Les chiffres sont édifiants, elle est classée 522e sur 577 députés", conclut-il.

Selon Alexandre Vincendet, "les habitants de notre circonscription regardent le bilan et la capacité à faire bouger les lignes". Il souhaite "être un accélérateur pour mon territoire, je travaillerai avec tout le monde".

Egalement président des Républicains du Rhône, il estime que son parti est "bien parti pour conserver les 8e et 9e circonscriptions. Sur le reste du département, on peut en gagner quelques-unes. On a beaucoup de très bons candidats".

Alexandre Vincendet pense que la NUPES ne sera pas majoritaire : "Jean-Luc Mélenchon devient l'idiot utile du système. Il fait peur, il est tellement radical qu'au second tour il y aura un front républicain inversé. Je le mets dans le même panier que Marine Le Pen".

En froid avec Laurent Wauquiez, et attaqué sur son éventuel rapprochement avec le parti macroniste, Alexandre Vincendet remet les choses à plat : "J'aurais aimé que Laurent Wauquiez appelle clairement à voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Je le connais, il ne flirte pas avec les extrêmes. Mais quand on ne le dit pas, on crée le doute chez nos électeurs".

00:00 Pas de débat 7e circo

02:26 Candidature dans la 7e

04:25 Objectifs des Républicains

06:48 Absence dans la 14e circonscription du Rhône

08:02 NUPES/Jean-Luc Mélenchon

09:45 LR ou Renaissance ?

13:06 Coupes des subventions de la culture