Législatives : deux de chute pour Arthur Empereur, ancien collaborateur de Gérard Collomb, éliminé au premier tour en Savoie

L'ancien proche collaborateur de Gérard Collomb à Lyon, passé ensuite par le ministère de l'Intérieur et Matignon, a été éliminé au premier tour des élections législatives dans la 2e circonscription de Savoie. Le candidat Ensemble! est même arrivé 4e derrière Les Républicains, la NUPES et le Rassemblement National. Il a depuis appelé à voter pour le candidat LR au second tour.

Déjà l'an dernier, Arthur Empereur s'était cassé les dents sur le premier tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Il était le binôme tête de liste de Bruno Bonnell (LREM), dont les faibles scores avaient éjecté la majorité présidentielle du conseil régional.

Des débuts chaotiques donc pour Arthur Empereur, qui ne chagrineront probablement pas grand monde à Lyon. Rares sont ceux qui ont oublié ses méthodes lorsqu'il flinguait sur ordre de Gérard Collomb.