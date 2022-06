L'espagnole Laura Quevedo arrive à l'ASVEL féminin

Le club a annoncé ce jeudi l'arrivée de l’espagnole Laura Quevedo pour la saison 2022/2023. Régulièrement appelée en sélection internationale, l'ailière a notamment remporté la médaille d'argent aux JO de Rio en 2016. Elle a par ailleurs déjà rencontré les Lionnes en EuroCup Women.

"On a pu apprécier les qualités de Laura cette saison avec le club madrilène. C’est un profil de joueuse très intéressant, car c’est une ailière très polyvalente. Elle apporte beaucoup d’énergie et de grinta sur le terrain avec son jeu à l’espagnol. Elle arrive avec un regard neuf sur notre championnat et l’envie de s’intégrer rapidement", a notamment réagi Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée de l'ASVEL féminin.