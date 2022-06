Villeurbanne sera une ville limitée à 30km/h d'ici la fin de l'année

Dans un entretien accordé à nos confrères du Nouveau Lyon, le maire de la 20e ville de France a balayé de nombreux sujets concernant l'avenir de la commune en pleine mutation.

Cédric Van Styvendael a notamment évoqué les futures réglementations routières qui vont bouleverser la vie des automobilistes de la Métropole de Lyon.

Ainsi, à l'image de Lyon et d'Oullins, l'édile a annoncé qu'il souhaitait faire faire Villeurbanne une ville limitée à 30 km/h "avant la fin de l'année".

Il a cependant confié que certains axes structurants resteront limités à 50 km/h. Il s'agit des boulevards Stalingrad, Laurent-Bonnevay (qui longe le campus de la Doua) et du 11-novembre ainsi que le pont de Cusset. La vitesse devrait bien être réduite de 20 km/h sur le cours Emile-Zola et l'avenue Roger-Salengro.

Pour le moment, rien est acté et des débats devront encore avoir lieu entre les collectivités de Villeurbanne et de la Métropole de Lyon. Ce passage à 30 km/h devrait permettre une réduction du nombre d'accidents et de la pollution, même si ce dernier point ne fait pas encore consensus parmi la communauté scientifique et urbanistique.