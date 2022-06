Une délégation venue du Bénin accueillie par Grégory Doucet et Bruno Bernard à Lyon

Une délégation de la capitale du Bénin est en déplacement à Lyon à partir de ce lundi et jusqu'à vendredi, dans le cadre des relations de coopération datant de 1999. L'occasion pour les collectivités de signer une nouvelle convention de coopération pour les années 2022-2024.

Cela concerne notamment la maîtrise de la croissance urbaine pour définir un cadre cohérent d’aménagement de l’espace et une stratégie de développement du territoire et la préservation et la promotion des richesses naturelles et patrimoniales dans le cadre d’une politique patrimoniale, culturelle et de développement touristique responsable.

"Dans le cadre de son partenariat historique avec la capitale béninoise, la Métropole de Lyon accompagne Porto-Novo pour réussir collectivement les grands défis du développement urbain et de la transition écologique et sociale auxquels toutes les villes du monde sont confrontées. Nous sommes à ses côtés pour lui apporter des supports techniques dans les domaines de services urbains ou environnementaux et collaborer sur la préservation de ses ressources naturelles", a notamment souligné Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

A noter qu'une exposition du photographe Louis Oke Agbo, citoyen de Porto-Novo, est présentée à l’Hôtel de Métropole jusqu'au 24 juin.