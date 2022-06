Rassemblement devant la CCI contre l’industrie de l’armement en Auvergne Rhône-Alpes

Le cluster EDEN, lobby de l’industrie de l’armement en Auvergne-Rhône-Alpes est hébergé et soutenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon et la Direction Générale de l’Armement. Il regroupe plus de 100 entreprises de matériel militaire, de surveillance et de sécurité. Ces entreprises ne peuvent exporter du matériel militaire qu’avec l’autorisation de l’État qui agit en notre nom, en toute opacité.

"Emmanuel Macron affirme que la France et l’Union européenne sont entrées dans « une économie de guerre dans laquelle (…) nous allons durablement devoir nous organiser », (déclaration du lundi 13 Juin à Eurosatory, le plus grand salon international de la défense et de la sécurité terrestres et aériennes). Il appelle au renforcement de l’industrie européenne de défense qu’il souhaite « beaucoup plus forte » au regard des besoins militaires accrus avec la guerre en Ukraine.

Or si les États ne réagissent aux tensions internationales que par l’augmentation des budgets militaires et un réarmement massif, cela aggrave ces mêmes tensions et favorise des conflits armés. Dans tous les cas les ventes d’armes augmentent et ce cercle vicieux ne profite qu’aux industries de l’armement et aux militaristes.", explique le CRAA

Lors de ce rassemblement, le collectif veut montrer son désaccord : sur la vision cynique de l’État Lors de ce rassemblement, le collectif veut montrer son désaccord : sur la vision cynique de l’État et des industriels de l’armement qui considèrent les conflits et guerres comme des opportunités politiques et économiques. Il refuse un monde où l’explosion des budgets militaires signifie que nous devrons nous serrer encore plus la ceinture en assistant à la destruction de tous les services publics. Il ne veut pas d’un monde où la peur règne en maître et où le « besoin de sécurité » signifie toujours moins de libertés individuelles et collectives. Et pour finir, un monde où on fabrique ici ce qui sert à réprimer et tuer ici et là-bas dans la discrétion et l’indifférence.

Rassemblement ce samedi, à 15h, devant la CCI, 21 rue de la République Lyon 2e.