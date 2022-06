Après son sacre en Allemagne, Caroline Garcia entre en piste à Wimbledon

Elle n’avait plus gagné un titre en simple depuis 2019. Caroline Garcia a renoué ce week-end avec la victoire en remportant le tournoi de Bad Homburg en Allemagne. Il s’agit de son huitième titre sur le circuit WTA. La Lyonnaise avait également fait sensation il y a quelques semaines en s’imposant à Roland-Garros en double avec sa coéquipière Kristina Mladenovic.



Pas le temps en tout cas de souffler pour Caroline Garcia qui fait ce lundi son entrée dans le tournoi de Wimbledon. Elle affrontera au premier tour la Britannique Yuriko Miyazaki avec l’ambition d’aller le plus loin possible et de faire de nouveau vibrer ses supporters. Le match est prévu à partir de 14h.