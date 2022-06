Festival Lumière 2022 à Lyon : une rétrospective Louis Malle annoncée

L'évènement consacré au 7e art doit prochainement dévoiler sa programmation, ainsi que le nom toujours très attendu du futur Prix Lumière. Qui succèdera à Jane Campion ? Les bookmakers placent toujours de grands espoirs en Steven Spielberg.

En attendant, les organisateurs du Festival Lumière ont annoncé qu'une rétrospective Louis Malle se tiendra durant la semaine du 15 au 23 octobre 2022.

Lauréat d'une Palme d'Or et d'un Oscar, Louis Malle a été le réalisateur de plusieurs grands films du cinéma français comme Au revoir les enfants (7 César en 1988), Le Souffle au coeur et Milou en mai. Il a également tourné avec Jean-Paul Belmondo, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot.