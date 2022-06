Lyon : les salariés de l’éducation populaire et de l’animation en grève ce jeudi

A Lyon, le rendez-vous est donné à 13h ce jeudi devant la Préfecture du Rhône, rue Dunoir, dans le 3e arrondissement. Suite à cette mobilisation, un forum d’éducation populaire aura lieu de 14h à 18h.

Au niveau national, les salariés du monde de l’éducation populaire et de l’animation, regroupés dans l’intersyndicale CGT, SUD, FSU, CNT, SCNT-SO et le réseau "France animation en lutte", dénoncent, dans un communiqué, des conditions de travail "plaçant nombre d’entre elles et eux sous le seuil de pauvreté […] et nécessitant financement public et reconnaissance."

Ils témoignent par ailleurs d’une "crise du recrutement sans précédent menaçant les accueils de loisirs, les activités sociales et culturelles pour les jeunes comme pour les adultes et les personnes âgées."

De plus, l’intersyndicale regrette que "le nouveau gouvernement ne compte plus de secrétariat d’Etat dédié [au] secteur."

C’est pourquoi le secteur exige "l’ouverture de véritables négociations, l’augmentation des financements publics permettant une réelle augmentation des salaires et la sortie de la précarité poules salariés [ainsi qu’] une réelle prise en compte [du] secteur et de [ses] spécificités par le Ministère de l’Education nationale."