Baisse de la subvention de la Ville de Lyon au LOU Rugby : les licences deviennent plus chères, la Région déplore un "massacre"

Mais eux-mêmes grignotent parfois l'argent versé à certaines structures. A l'instar du LOU Rugby Association.

Le club, dans une lettre adressée à ses licenciés, informe que la subvention de la Ville de Lyon va baisser de 52% "sur les deux années à venir".

Le courrier, signé par les co-présidents de l'association du LOU, Jacques Cadario et Jean-Philippe Hager, annonce alors que "le club ne pouvant pas assumer la totalité de cette baisse, nous nous voyons contraint d'augmenter le prix des licences et nous ne pouvons plus vous fournir la totalité de la dotation gratuitement".

Un coup dur pour le LOU qui accueille chaque année des dizaines de jeunes, initiés à l'ovalie. Certaines familles ne pourront peut-être plus se permettre le nouveau tarif de la licence.

L'annonce a fait réagir à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement proche du LOU, notamment depuis le support financier de l'Inversion Fest, organisé par le club et GL Events en juin dernier, et décrié par les Verts.

"Le maire de Lyon donne des leçons à tout le monde mais massacre les associations dévouées au sport et à notre jeunesse", a réagi auprès de LyonMag Alexandre Nanchi, conseiller régional délégué aux Sports.

Un plaquage cathédrale à destination des écologistes, qui ont récemment accueilli les rugbymen à la fin de la saison pour fêter ensemble leur titre européen à l'Hôtel de Ville.

A la mairie, on reconnait un "rééquilibrage afin de soutenir davantage de nouveaux clubs sportifs amateurs du territoire tout en préservant un soutien au club du LOU Rugby". Le même argument que Laurent Wauquiez avec la culture donc.

De 570 000 euros en 2021, "somme inédite pour un club sportif amateur" selon la Ville de Lyon, la subvention va passer à 420 000 euros, soit 150 000 euros en moins. La décision avait été actée en conseil municipal en janvier dernier, puis communiquée aux dirigeants du club.

