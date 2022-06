LOU Rugby : le titre européen fêté comme il se doit à l’Hôtel de Ville de Lyon

Ce mardi, Grégory Doucet a ouvert les portes de l’Hôtel de Ville de Lyon au staff, à la direction et à l’effectif du LOU Rugby pour fêter le premier titre européen de l’histoire des Rouges et Noirs. Deux semaines après leur victoire sur Toulon à Marseille, les joueurs ont enfin pu présenter le trophée de la Challenge Cup au public massé place de la Comédie juste devant la mairie centrale.

Hélas, il n'y avait pas énormément de monde en face de l'Opéra. La faute sûrement à l'horaire (19h un mardi soir), à la baisse d'engouement (le LOU a remporté le trophée il y a deux semaines) et à une communication peut-être pas assez puissante. Le contraste est d'autant plus important que le dimanche soir, plus de 20 000 personnes étaient présentes au Matmut Stadium de Gerland !

[🏉 #LOU] - Le trophée, les joueurs et les supporters sont là pour fêter le titre européen à l’Hôtel de Ville de #Lyon ! pic.twitter.com/IpP5Z7KO2R — Lyon Mag (@lyonmag) June 7, 2022

Il faut dire que les supporters commençaient à s’impatienter, voire à soupçonner les élus écologistes de ne pas vouloir accueillir le LOU de Yann Roubert au siège de la Ville.

Ce n’était en réalité pas le cas et la municipalité a fait savoir que ce délai était une demande du club qui voulait que son groupe ne se disperse pas avant la fin officielle de la saison de Top 14. Quoi qu’il en soit et malgré la désillusion de dimanche soir face à La Rochelle, les champions d’Europe était presque tous présents ce mardi soir. Presque, puisque le désormais ancien entraîneur Pierre Mignoni n’avait pas pu se libérer. "Nous lui disons toute notre gratitude", a déclaré un Grégory Doucet transformé en fan absolu de rugby.

En effet, après la présentation à la foule du trophée depuis le balcon de l’Hotel de Ville, le maire de Lyon a rendu un bel hommage au ballon ovale rhodanien dans son discours. "C’est un immense bonheur pour nous de vous accueillir pour célébrer ensemble un formidable exploit", a-t-il entamé. Comme il en a l’habitude, l’édile a revêtu sa casquette d’historien pour raconter le lien qui unit Lyon au XV du LOU.

"Le rugby à Lyon, c’est une histoire qui dure depuis plus d’un siècle", a-t-il lancé. Et de poursuivre "à l’entre-deux-guerres, Lyon était considérée comme la capitale du rugby du Sud-est de la France". "Ce succès européen permet de faire remonter ce passé à la surface (…) j’espère désormais être le maire qui vous verra soulever le bouclier de Brennus", a-t-il conclu en laissant la parole à Yann Roubert.

Le président du Lyon Olympique Universitaire a été plus bref et s’est dit "très honoré" d’être à l’Hotel de Ville pour célébrer une saison qui sera "à marquer d’une pierre rouge et noir". Il a également avoué avoir adoré entendre raisonner des chants lyonnais dans les travées du stade Vélodrome, d’habitude acquis à la cause de l’Olympique de Marseille. "Comptez sur nous pour entretenir ce brasier", a-t-il promis en espérant que la passion de Lyon pour le rugby croît encore.

Le demi de mêlée Baptiste Couilloud, en vrai gone de coeur, avait la charge de représenter le groupe des joueurs lors du traditionnel discours. Peu à l’aise dans l’exercice, il s’est tout de même montré très fier d’avoir "placer Lyon sur la carte de l’Europe". Le neuf a enfin remercié "tout le peuple lyonnais", et, comme son président, déclaré que son rêve était de voir grandir la ferveur ovalienne dans la capitale des Gaules.

L.M. & A.B.