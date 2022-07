Menstruations et refus du short blanc : Wendie Renard (OL) appuie la demande des Anglaises

Les Bleues font partie des favoris du tournoi international. Avant de faire trembler les attaquantes sur la pelouse, Wendie Renard est revenue sur la demande des joueuses anglaises concernant leur tenue. Les Britanniques ont réclamé à l’équipementier Nike la fin des shorts blancs, afin que les menstruations ne se voient pas.

Interrogée sur ce sujet samedi en conférence de presse, la capitaine de l’OL féminin a appuyé la demande des Three Lionesses.

"Effectivement, ce n'est pas évident. On s'adapte, on est des joueuses de haut niveau et malheureusement, nous avons ça. Ça fait partie de notre vie. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose, je félicite les Anglaises pour ça. S'ils peuvent faire de même pour nous, ça serait cool", a indiqué Wendie Renard, qui joue en blanc toute l'année avec Lyon.

L’Equipe de France a également des kits Nike, qui leur a aussi préparé des shorts blancs pour l’Euro en plus de leur ensemble bleu.