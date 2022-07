Lyon devant Paris au classement des meilleures villes du monde en 2022 !

Le magazine Time Out vient de publier son classement mondial des meilleures villes en 2022 : le "Best Big Cities in the World 2022".

Lyon figure pour la première fois dans ce tableau en prenant directement la 19ème place. "Quelle fierté pour nous d’intégrer pour la première fois le palmarès Time Out. Plus rien n’arrête Lyon, après les classements du New York Times, du National Geographic Traveller, du Condé Nast Traveller et du Lonely Planet, c’est au tour de Time Out de plébisciter notre belle ville de Lyon", se réjouit dans un communiqué Robert Revat, le président de l’Office de Tourisme de Lyon.

La distinction est encore plus belle pour la capitale des Gaules puisqu’elle est la première ville française du classement loin devant Paris qui se place au 32ème rang. Elle devance également d’autres grandes villes à l’exemple de New York et Stockholm. Time Out met en avant Lyon comme une « ville attractive » insistant sur le parc de la Tête d’Or, ses nombreuses pistes cyclables, sa Fête des Lumières ainsi que sa gastronomie.

C’est Edimbourg en Ecosse qui décroche la première place. Viennent ensuite Chicago, Medellín, Glasgow, Amsterdam, Prague, Marrakech, Berlin, Montréal ou encore Copenhague.

Pour effectuer son classement, Time Out a interrogé plus de 20 000 à travers le monde via une enquête portant le nom de Time Out Index avec comme objectif d’"orienter les gens vers les endroits qui font le bonheur des locaux" et mettant l’accent sur "les choses qui font villes de grands endroits à visiter ainsi qu’à vivre".