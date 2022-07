"Ces gens-là" : le lyonnais Ambroise Méjean (Jeunes avec Macron) parmi les signataires de la tribune dénonçant les propos de Caroline Cayeux

Cette dernière avait décrit en 2013 le mariage pour tous comme étant "un dessein qui va contre la nature" et s’était justifiée cette semaine en expliquant avoir "beaucoup d'amis parmi ces gens-là".

"La question n’est pas de savoir si cette nouvelle ministre a, dans son entourage, des amis parmi “ces gens-là”, comme un masque sur ses préjugés. Elle a choisi délibérément de maintenir des propos homophobes : c’est certainement répréhensible. Et seul un juge devrait en décider. En revanche, la question est de savoir si le gouvernement, dans son devoir de solidarité, valide la position d’un de ses membres, et si la majorité souscrit à son attitude. Il s’agit de défendre non pas telle ou telle communauté, mais bien le respect du principe d’égalité et de légalité par un membre du gouvernement. Nous savons que l’exemplarité est plus que jamais nécessaire pour maintenir un débat démocratique apaisé et constructif", écrivent les signataires parmi lesquels on retrouve l’ancien Premier ministre Manuel Valls, l’ancien ministre de la Culture Jack Lang, les animateurs TV Christophe Beaugrand et Alex Goude ou encore le lyonnais Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron et récent candidat aux élections législatives dans le Rhône, battu dans la 9e circonscription du Beaujolais.

"Et puisque nous sommes en cette semaine de fête nationale, nous avons une pensée fraternelle pour tous ceux qui, parmi “ces gens-là”, auront défilé devant la ministre par respect pour leur engagement souvent héroïque dans nos armées à défendre nos valeurs sur le territoire et à l’étranger, et malgré le mépris qu’elle leur a témoigné. Nous avons une pensée pour tous ceux qui travaillent, dans les ministères, les services publics de l’État et des collectivités territoriales dont elle a la charge, et même pour ses collègues du gouvernement qui auront gardé leur dignité, malgré la blessure intime qu’elle aura probablement ranimée. Nous pensons à toutes les familles qui se seront rendues, avec leurs élus locaux, pour saluer nos troupes et le drapeau, malgré la morgue d’un autre temps qu’elle leur porte. Nous sommes fiers de tous ceux qui, par leur attitude digne et discrète, savent servir la République mieux qu’elle", concluent-ils.

Caroline Cayeux restera-t-elle au gouvernement malgré l’ampleur de la polémique ?