Manifestation pour demander la démission de Caroline Cayeux : Marie-Charlotte Garin (EELV) dénonce "l’homophobie du gouvernement"

Elles ont réclamé la démission de Caroline Cayeux, la ministre au coeur d’une polémique depuis quelques semaines après le retour à la surface de ses positions contre le mariage pour tous.

Le sénateur du Rhône Thomas Dossus et la députée de Lyon Marie-Charlotte Garin étaient présents. La jeune parlementaire écologiste a même pris la parole. "Des ministres qui sont engagés depuis des années contre nos droits, notre droit à vivre, notre égalité, ça n’est pas acceptable. Ce n’est pas une erreur, c’est un choix politique. Depuis ces nominations absurdes et totalement indignes, on me fait des remontées en circonscription, que partout où l’on regarde, on voit l’homophobie du gouvernement", a-t-elle déclaré, micro en main.

Le rassemblement était également l’occasion de dénoncer des "prises de position LGBTphobes" de la part de deux autres ministres : Gérald Darmanin et Christophe Béchu.

"Certains députés LREM regardent leurs pompes quand on leur parle de ces questions. Je salue les rares qui ont osé parler, comme Clément Beaune, mais ils sont trop peu nombreux", a surenchéri Julien Bayou (EELV).