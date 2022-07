Incendies en Gironde : 50 pompiers du Rhône en renfort alors que plus de 15 000 hectares ont déjà brûlé

Depuis mardi 12 juillet, deux violents feux de forêt font rage entre les communes de La Teste-de-Buch et Landiras. Plus de 15 000 hectares ont déjà été réduits en cendres d’après un bilan publié ce lundi matin, et alors que les conditions vont encore se dégrader avec de fortes rafales de vent attendues. De nombreuses évacuations ont aussi été menées : 16 200 vacanciers ont été mis en sécurité, 3500 personnes supplémentaires seront aussi priées de plier bagage ce lundi d’après les autorités.

Pour lutter contre ces incendies historiques, le ministre de l’Intérieur a annoncé l’envoi de renforts de 200 sapeurs-pompiers et de plusieurs Canadairs. Une cinquantaine de soldats du feu du Rhône composent ce renforcement des moyens. Ces derniers sont partis en deux convois, engagés samedi et dimanche et répartis en plusieurs "groupes urbains".

"Des convois composés d’engins pour combattre les incendies d’habitation, pour défendre des lotissements à partir de routes carrossables" précise Lionel Chabert, le nouveau patron du SDMIS. Les pompiers ont eu un petit moment de repas, après la route depuis Lyon, avant d’être directement engagés dans la lutte contre les flammes. C’est notamment sur la commune de Saint-Jean-d'Illac que les secouristes lyonnais sont intervenus, puisque "beaucoup de villages sont menacés dans cette zone" détaille Lionel Chabert à notre rédaction. "Leur première mission est de sauver les populations, voire les biens matériels, mais tous ceux qui partent doivent revenir" explique le chef du SDMIS.

Dans la journée, les autorités pourraient demander de nouveaux renforts si la situation se dégrade encore.



J.D

COLONNE DE RENFORT Engagement de 32 sapeurs-pompiers du @SDMIS69 au profit du département de la @gironde.Le dispositif composé de 8 engins intégre une #colonne formée par les #SDIS de la zone de défense @coz_sudest pic.twitter.com/B9bXhI3BHe — SDMIS (@SDMIS69) July 16, 2022