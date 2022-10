Lyon : le calendrier des sapeurs-pompiers est de retour dès ce samedi

A partir de ce samedi et jusqu’au 31 janvier, près de 300 pompiers du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours vont distribuer des calendriers. Ils sont à prix libre et cet argent permettra de financer des missions humanitaires, sociales et culturelles ainsi que des œuvres sociales comme la mutuelle des sapeurs-pompiers ou l’assurance accident. En tout environ 125 000 exemplaires sont à vendre.

Les sapeurs-pompiers rappellent qu’ils se présenteront en tenue et munis de leur carte professionnelle. Sans cet équipement et en dehors de ces dates, il peut s’agir d’un faux démarchage.

Enfin, pour ceux qui ne peuvent pas acheter le calendrier directement aux pompiers, il est disponible sur leur site.