Près de Lyon : ces conjointes de sapeurs-pompiers se mobilisent pour Octobre Rose

Tel est l'objectif de l’association des Conjointes des Sapeurs-Pompiers de Sainte-Foy-lès-Lyon-Francheville née en 2021 d'une impulsion collective. "On voulait rester dans cet esprit qu’ont les pompiers, cet esprit de fraternité et vers l’autre. Nous créons des évènements à l’issue desquels une partie des bénéfices vont à des causes touchant les femmes ou les enfants", explique Isabelle Lafont, l’une des sept présidentes de l’association.

Le prochain évènement sera "l'évènement signature" de l'association à savoir une grande... (Lire la suite sur Lyon Femmes)