Région Auvergne Rhône-Alpes : plus d’un million d’euros d’aides dédiées à la sécurité

"Face aux fléaux de l’insécurité et de la délinquance, il y a deux approches : rester les bras croisés et baisser les yeux […] ou alors regarder la réalité en face et agir. En Auvergne Rhône-Alpes, nous avons fermement et sereinement fait le choix de la seconde", affirme Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans un communiqué.

C’est pourquoi un budget de 1 094 573 euros a été débloqué suite à un vote de la commission permanente le 30 juin dernier. Ce montant représente 41 opérations mises en place sur tout le territoire régional.

Ces aides supplémentaires sont destinées à "l’installation de systèmes de vidéoprotection, au financement d’anti-véhicule bélier, à la création et l’extension de centres de supervision urbains ainsi qu’à financer des équipements de police municipale", souligne la Région dans un communiqué. Ces actions ciblent tout particulièrement les gares et les établissements scolaires.

"A travers cette nouvelle série d’aides, nous voulons envoyer un message fort : non, il n’y a pas de fatalité à l’explosion de l’insécurité en France", ajoute le représentant LR.

A noter que la sécurité a déjà fait l’objet en juillet dernier d’un plan régional doté de 300 millions d’euros afin de "sécuriser [les] lycées, [les] transports, [les] communes, soutenir [les] forces de l’ordre et lutter contre les violences faites aux femmes", poursuit la collectivité territoriale.