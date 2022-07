Lyon : les commerces climatisés ne peuvent désormais plus garder leurs portes ouvertes

Après Bourg-en-Bresse, Lyon.

A compter de ce mercredi, les commerces utilisant un système de climatisation ne sont plus autorités à maintenir leurs portes ouvertes pendant que leur système de climatisation est en fonctionnement. Un arrêté a été pris par la municipalité lyonnaise.

"Alors que Lyon, et plus généralement la France, connait des canicules de plus en plus fréquentes et longues, j’ai décidé de prendre un arrêté qui vise à réglementer l’usage des dispositifs de climatisation dans les commerces de la ville. Il s’agit d’une décision de bon sens pour le bien de la planète et donc pour le bien de toutes et tous. Dans un contexte où les températures grimpent et les prix de l’énergie augmentent, nous lançons un appel à la mobilisation pour plus de sobriété", explique Grégory Doucet.

La municipalité lyonnaise précise également vouloir faire de "la pédagogie avant des mises en demeure orales". Pas question pour le moment de parler d'amende. Cette dernière s'élève par exemple à 38 euros à Bourg-en-Bresse.