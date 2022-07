Une exposition sur la vie industrielle et ouvrière de Lyon bientôt au Musée Gadagne 

« Qu’est-ce que tu fabriques ? », s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation des espaces du Musée d’Histoire de Lyon et ainsi dans une actualité marquée par les enjeux autour du travail. L’histoire industrielle et ouvrière de Lyon, surtout celle de la fabrication de la soie, a profondément contribué à construire le paysage lyonnais.

Pour le musée, cette exposition valorise une mémoire ouvrière quelque peu oubliée et un patrimoine industriel fragile. L’objectif, mettre en perspective l’histoire industrielle lyonnaise au moment où se pose la question de reconnecter l’industrie au territoire et à ses habitants. A travers cette exposition, ils veulent mettre en résonance la vie des travailleurs du passé avec les enjeux du travail aujourd’hui.

Ces récits urbains sur Lyon d’hier à aujourd’hui seront répartis en quatre grands temps, du 16e siècle à nos jours : le temps des foires, le temps de la fabrique, le temps de l’usine et pour finir l’industrie recomposée.

Cette exposition est plus particulièrement destinée aux adolescents de 12 à 15 ans, accompagnés de leurs parents ou professeurs. Elle vise à répondre à leurs questionnements, sur l’orientation professionnelle et le monde du travail : qu’est-ce que le travail ? pour qui on travaille ? pour quoi on travaille etc.

La scénographie de l’exposition s’appuie sur une grande diversité d’objets du quotidien du travail ouvrier, comme le métier à la grande, ainsi que sur de nombreux matériaux textiles des archives écrites et orales, et des objets de collection collectés ou acquis récemment. Elle propose également un rythme de visite alternant des espaces de découverte et de repère didactique, avec d’autres plus tactiles et ludiques : Tissuthèque, jeux de rôles, quiz et jeux d’observation et ainsi des jeux de réalisation de mèmes.

Ouverture le 18 novembre 2022 et à partir de 12 ans.