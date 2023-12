Expo polémique au musée Gadagne : Grégory Doucet ne voit pas le problème, son adjointe à la Culture plus critique

Mais sans lui faire offense, il a rarement eu une telle couverture médiatique. Son exposition permanente sur l'histoire de Lyon divise fortement, entre ceux qui apprécient l'effort de modernité effectué et ceux qui déplorent une percée flagrante du wokisme dans les murs du musée du 5e arrondissement.

Le sujet est arrivé jusqu'au conseil municipal de ce jeudi, avec une première banderille initiée par Romain Billard. L'opposant, élu du 6e et passionné d'histoire et de patrimoine lyonnais, a estimé que l'équipe scientifique du musée Gadagne "enferme les visiteurs dans des prismes et partis-pris idéologiques". Sans oublier "les accomodements et confusions", ou les erreurs comme ce "S" rajouté au patronyme des Frères Lumière. Et d'appeler Grégory Doucet "à veiller sans ingérence à ce que son musée d’histoire présente aux Lyonnais mais aussi aux touristes, la ville de la manière la plus fédératrice et consensuelle possible".

Romain Billard savait que dans la majorité, ses critiques trouveraient écho, même a minima. Car l'adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert avait fait état dans la presse de son absence d'alignement total avec les choix opérés à Gadagne.

Si NPG a elle aussi estimé que ce n'était pas son rôle, ni celui du maire d'intervenir auprès du musée, elle reconnaissait que "sans doute faut-il qu’il se réempare du quatrième parcours et puisse apporter une relecture collective pour peut-être corriger des éléments manquants ou parfois approximatifs. Et je crois que ce travail est d’ores et déjà en cours pour remédier à ce qui doit l’être". Tout en appelant à "une rigueur scientifique accrue".

Face à ces deux sons de cloche alarmistes provenant à la fois de son camp et de celui de l'opposition, Grégory Doucet est resté ferme. Pour l'édile écologiste, Gadagne fait un travail fantastique. Il estime qu'un visiteur de musée doit "pouvoir se poser des questions. L'Histoire n'est jamais écrite totalement".

Et que ce n'est "pas à (lui) en tant que maire, ni à (son) adjointe à la Culture, de s'immiscer dans le travail des scientifiques (...) salué par le réseau des musées européens de la ville et de la recherche".

Grégory Doucet terminait en qualifiant l'épisode Gadagne de "polémique que l'on peut juger déplacée, sans fondement et inappropriée".