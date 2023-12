Exposition wokiste ? Le musée Gadagne de Lyon se défend après l'article du Figaro

Il y a eu évidemment l'exposition permanente dénoncée par Le Figaro, construite à grands renforts d'écriture inclusive et d'anachronismes wokistes.

Mais les équipes du musée municipal du 5e arrondissement auraient décidé d'aller encore plus loin dans l'opération séduction du maire Grégory Doucet puisqu'elles lui ont donné une place centrale dans leur scénographie sur les "gens de pouvoir". Tous les maires de Lyon y sont présents, mais certains comme Michel Noir ont été volontairement relégués au second plan. Gérard Collomb et Georges Képénékian ont également été privés de leurs parcours avant d'entrer en politique, à savoir professeur agrégé et chirurgien en urologie.

Le musée Gadagne fait tant de remous qu'il a été boycotté ostensiblement par l'adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert, qui n'apprécie guère les ronds de jambe. L'ex-maire du 1er a séché l'inauguration. Elle confirme d'ailleurs au Progrès son absence de soutien à l'expo permanente et critique vertement le pilotage scientifique de l'institution.

Ce lundi, les équipes du Musée d'histoire de Lyon-Gadagne ont décidé de répondre, affirmant faire "des expositions, pas de la politique".

"Accusé de faire de la politique et d’être à la solde du pouvoir municipal, le musée d’histoire de Lyon s’inscrit en faux en réaffirmant la rigueur professionnelle et le sens qu’il donne à son projet", débute le communiqué, rédigé dans une écriture inclusive sur laquelle est pourtant revenue en grande partie la Ville de Lyon.

"Nous mettons à disposition des visiteurs un récit qui se veut le reflet de l’état des recherches en sciences sociales à un instant T, une synthèse de l’état des dernières recherches académiques sur l’histoire de Lyon ; mais nous ne sommes pas là pour lui dire quoi penser. Nous le laissons se faire sa propre idée", indique le directeur Xavier de la Selle au sujet de la première exposition.

Le MHL-Gadagne organise même une nouvelle visite presse ce mardi pour que les journalistes se fassent "leur propre idée sur le nouveau parvcours du musée, comme l'ont déjà fait plus de 5000 visiteurs enthousiastes depuis deux semaines".