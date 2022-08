La Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 350 000 euros pour l’institut Bioforce

Lors de sa dernière Commission permanente, la Région Auvergne-Rhône- Alpes a voté une subvention de 353 000 euros pour Bioforce. Basé à Lyon, cet institut propose des formations spécialisées dans les métiers de l’humanitaire. Cet accompagnement régional permettra ainsi de rémunérer 30 stagiaires de l’institut et de contribuer à la professionnalisation des acteurs humanitaires.

Depuis 1983, l’institut Bioforce forme aux métiers de l’humanitaire et participe ainsi à la professionnalisation du secteur de la solidarité. Fondé par le Docteur Charles Mérieux en partenariat avec la Région, il s’est imposé comme l’une des références en la matière et propose des formations reconnues et certifiées. En effet, alors que les crises se multiplient sur la planète, 235 millions de personnes ont aujourd’hui besoin d’assistance humanitaire.