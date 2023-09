Lyon : la Région lance une nouvelle bourse à destination des lycéens 

Intitulée "Parcours Réussite", cette aide sera tout d’abord en période d’expérimentation durant un an. Cette première année test verra près de 750 lycéens de l’ensemble de la Région être sélectionnés et bénéficier de 1000 euros. "A travers cette aide, nous souhaitons encourager l’effort et reconnaître le mérite", explique Laurent Wauquiez, présent au lycée Ampère du 2ème arrondissement de Lyon pour présenter ce projet.

Pour avoir la chance de bénéficier de cette aide, ce sont 1 à 2 lycéens de chaque établissement de la Région qui seront sélectionnés en classe de seconde par leur chef d’établissement sur la base d’un parcours d’excellence scolaire, issus d’un milieu modeste et étant investis dans la vie associative de leur lycée. Mais au-delà de cette aide, les élèves pourront bénéficier d’un tuteur durant 6 à 18 mois : "Ce tuteur sera là pour les conseillers, les motiver ou les aider avant un oral important", ajoute le cadre des Républicains. Les dossiers remonteront ensuite à un jury qui se chargera de trancher définitivement.

A noter que cette bourse est cumulable avec les deux autres déjà existantes, à savoir la "bourse au mérite" qui récompense les mentions "Très Bien" au baccalauréat et la "bourse au mérite +" qui aide les élèves ayant fait face aux aléas de la vie.

Si cette année de test porte ses fruits, la Région compte bien développer ce dispositif et le faire "monter en puissance".

T.B.