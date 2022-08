La Poste Immobilier acquiert Multiburo

Acteur majeur du coworking et pionnier de l’immobilier flexible, avec cette acquisition, la Poste Immobilier, déjà actionnaire majoritaire de Startway, consolide son offre dans le secteur du coworking. Son ambition : "développer à horizon 2027 un maillage de plus de 100 sites adossés à une offre de services innovants et devenir ainsi un acteur européen de premier plan sur le marché du coworking et des centres d’affaires."

Pour la société, cette complémentarité des deux entreprises, Multiburo et Startway, adossées à un actionnaire commun, permettra de créer un réseau dense de plus de 50 sites dès aujourd’hui. Créé en 2008, Startway est un colon du coworking et gère actuellement 34 sites en France avec un fort maillage territorial de 15 sites en régions dont 2 sites dans le Rhône, à Limonest et Lyon Bellecour.

"La stratégie de maillage territorial de La Poste Immobilier s’accélère avec cette acquisition et nous sommes très heureux de pouvoir imaginer un avenir commun entre Startway et Multiburo en réunissant des expertises complémentaires avec des équipes de grande qualité" indique Eric Martin, Président de Startway.