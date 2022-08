Lyon : pas de métro B dimanche et lundi

Et la ligne ne fonctionnera pas non plus lundi.

Durant ces deux jours, des travaux seront réalisés dans le cadre du futur prolongement jusqu’aux Hôpitaux-Sud de Saint-Genis-Laval.

Des bus relais articulés seront mis en place pour assurer le service, avec une fréquence de 10 minutes entre 8h et 22h.

Un coup dur pour les personnes qui prennent le train ou l’avion ce week-end, puisqu’il sera plus compliqué de se rendre à la gare SNCF de la Part-Dieu et la station du Rhônexpress. Pas plus de chance pour le centre commercial de la Part-Dieu, ouvert ce 15 août de 10h à 20h mais qui va devoir tirer un trait sur une partie de sa clientèle qui emprunte habituellement le métro B. Se rabattra-t-elle sur les tramways ?

Mardi 16 et mercredi 17, la ligne B rouvrira la journée mais les travaux se poursuivront en soirée, avec un dernier départ de Charpennes à 21h15 et celui de Gare d’Oullins à 21h25.

Deux autres jours de fermeture totale du métro B ont été annoncés pour cet été : les samedi 20 et dimanche 21 août.