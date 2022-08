Avant/après : les images satellites de la sécheresse qui frappe Lyon cet été

Alors que la France est frappée par une sécheresse historique, Lyon et sa région ne sont pas en reste.

Et c’est prouvé par des images satellites postées par Météo-France. Sur le premier cliché, on voit Lyon et ses environs à l’été 2021, une saison "reconnue comme humide". Tout est vert, à avec quelques pointes de jaunes ici et là. L’image a quelque chose de rassurant.

Tout le contraire de la seconde image, prise le 10 août de cette année. Le vert a pratiquement totalement disparu, laissant la place au jaune qui s’est emparé de la végétation. Météo-France fait remarquer que le panache de fumée blanche à droite sur le cliché de cette année correspond aux fumées générées par l'incendie de Cernon dans le Jura.

2022 n’est pas le premier été sec que connaît Lyon. Quand on regarde également les images satellites prises en 2020 et 2018, le vert est en net recul. Mais pas autant que cette année.

Pour rappel, la préfecture du Rhône a pris plusieurs arrêtés pour lutter contre cette sécheresse et éviter d’avoir à gérer des feux de forêt. L’usage de l’eau est particulièrement restreint.