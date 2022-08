Risques d’incendies à cause de la sécheresse : le préfet du Rhône prolonge ses mesures jusqu’en septembre

Mais compte-tenu de la crise sécheresse qui se poursuit et du récent feu de végétation de Vaux-en-Beaujolais samedi, le représentant de l’Etat a décidé de prolonger ses mesures et interdictions jusqu’au 4 septembre inclus.

Ce nouvel arrêté interdit donc toujours l’accès (circulation et stationnement des personnes et véhicules) en dehors des routes aux forêts de la Cantinière, de la Pyramide et des Landes du Beaujolais. L’objectif est d’éviter que des promeneurs insouciants ou des pyromanes soient à l’origine d’incendies sur ces sites touchés par la sécheresse.

Le préfet prolonge également l’interdiction de l’usage de feux d’artifice et le lâcher de lanternes volantes sur l’ensemble du département.

Enfin, il reste recommandé de limiter l’utilisation d’appareils provoquant des étincelles comme les disqueuses ou les débroussailleuses. Le préfet demande aux Rhodaniens de ne pas faire de barbecue sauvage, ni de jeter de mégot de cigarette en dehors des lieux prévus à cet effet.

Il est évidemment logique d’appeler immédiatement le 18 ou le 112 si vous êtes témoin d’un incendie ou d’un départ de feu.