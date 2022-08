L’OL et Jean-Michel Aulas accusés par Lorient d'avoir fait pression sur la LFP pour reporter le match

Ce dimanche après-midi, les deux clubs auraient du s’affronter au stade du Moustoir dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Mais la LFP a préféré reporter la rencontre, à cause de l’état déplorable de la pelouse suite à la sécheresse combinée au Festival Interceltique.

Mais pour Loïc Féry, président du FC Lorient, c’est surtout parce qu’un certain Jean-Michel Aulas a fait pression sur les dirigeants du football français. Selon le Breton, "il était possible de jouer à Lorient ce dimanche. (…) En effet, le terrain était vendredi déjà dans les normes requises en termes de dureté et de rotation par la FFF".

"Sous la pression de l'Olympique Lyonnais qui a menacé la LPF de demandes de dommages et intérêts en cas de blessure, la commission des compétitions a préféré malheureusement reporter ce match", poursuit Loïc Féry dans un message posté sur les réseaux sociaux et adressé aux supporters lorientais.

Loïc Féry reconnaît toutefois qu’à l’avenir, il faudra faire mieux pour assurer une pelouse correcte en août. D’autant que chaque année, une dérogation est demandée et obtenue par Lorient pour que la 1ère journée de Ligue 1 se dispute à l’extérieur, compte-tenu de la tenue en parallèle du Festival Interceltique. "La Ville de Lorient et le Festival Interceltique travaillent sur des solutions afin que le Moustoir soit praticable en août pour le football de haut niveau [...] sans dépendre de la météo", poursuit le président.

Jean-Michel Aulas, qui reprochait déjà à son homologue de ne pas avoir trouvé de solution de repli pour jouer ce dimanche, va-t-il remettre une pièce dans la machine ?