École Gilbert Dru à Lyon : des élèves dorment dans la rue

Dans le quartier de la Guillotière à Lyon, c'est l'indignation pour des associations de parents d'élèves et l'association solidaire SOLIDRU.

Selon eux, 5 nouveaux élèves dorment à la rue. "Nous ne l’acceptons pas !" dénonce le collectif.

"Demandeurs d'asile, selon les dispositions de la convention de Genève, enfants et parents ont droit à un hébergement par l'Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)", précise le FCPE G.DRU Guillotière, Parents Dans La Dru et SOLIDRU.

Les pouvoirs publics alertés

Ces derniers affirment également que l’ensemble des pouvoirs publics, la préfecture, la maison de la veille sociale (115), la Mairie et l'OFII ont été alertés pour que des places d’hébergement soient trouvées.

SOLIDRU met en garde, si les institutions n'apportent pas de réponse concrète : "dès la semaine prochaine, avec le soutien des deux associations de parents d’élèves de l’école, nous comptons bien nous faire entendre". Une mobilisation pourrait être organisée.