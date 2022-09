L'OL à Monaco pour une première victoire à l'extérieur ?

Quatre jours après leur défaite à Lorient, les Lyonnais veulent profiter de ce déplacement sur le Rocher pour rebondir rapidement, face à une équipe qui revient d'un déplacement à Belgrade en Ligue Europa : "L'état d'esprit est bon, ce n'est pas une défaite qui va tout remettre en cause. Ça s'enchaine vite, à nous de faire un bon match", a expliqué Romain Faivre en conférence de presse d'avant-match. Et le milieu de terrain de continuer : "Je ne sais pas pourquoi on ne gagne pas à l'extérieur mais le match à Monaco tombe bien".

C'est donc avec un état d'esprit revanchard que les Gones iront défier le club de la principauté, dixième au classement général et qui connait un début de saison mitigé. "Ils vont vouloir faire un gros match contre nous, c'est une belle équipe qui presse bien. On va travailler pour ramener les trois points. On vient de perdre à Lorient, il faut que l'on soit revanchards, qu'on prouve que l'on est une grande équipe", a détaillé Romain Faivre.

Une idée partagée par Peter Bosz, qui espère une réaction de son groupe, "piqué" par la défaite à Lorient : "On sera attendu à Monaco et c'est normal. Mais ce sera un autre match, avec une autre stratégie. Un match plus ouvert que ceux qu'on a disputés jusqu'à présent".

Face à une équipe qui joue le haut de tableau, l'OL aura donc tout à prouver, avant la réception du PSG dimanche prochain.

F.L.