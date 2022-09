Disneyland Paris lance des auditions à Villeurbanne !

Disneyland recrute ! Ce mardi 20 septembre, des auditions sont menées au Pôle Emploi Scènes et images, à Villeurbanne, à partir de 9h.

Pour candidater, pas besoin de vous inscrire avant.

Deux types de profils sont recherchés : des artistes de complément et des artistes interprètes parade, mobilisés sur les spectacles et les évènements Disney et Marvel.

Dynamisme et endurance

Parmi les critères souhaités figurent une certaine aisance corporelle, du dynamisme, de la créativité et de l'endurance physique. Autre précisions concernant la taille : le candidat ou la candidate doit mesurer entre 137cm et 193 cm.

Une expérience en animation, en danse ou en comédie serait un plus. Pour postuler au poste d'artiste interprète parade, un bon niveau de danse par le biais de formations et/ou d’expériences scéniques significatives est souhaité, en style classique / modern jazz.

Ces postes sont ouverts aux contrats CDD ou CDI au régime général, et la date de début des contrats peut aller jusqu’à 6 mois après l’audition. La durée des contrats CDD est d'au minimum 4 mois. Des possibilités de logement peuvent être proposées, précise Disneyland Paris.

Retrouvez tous les détails ici.