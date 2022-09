Lyon : une boutique éphémère dédiée aux femmes à vélo "pour répondre aux besoins et aux envies"

Une boutique éphémère dédiée aux femmes à vélo ouvre ses portes à Lyon. Une dizaine de marques seront présentes au sein de ce pop-up store de 130 m2 situé 12 rue de la monnaie dans le 2e arrondissement. Capes de pluie, sacs, sacoches, paniers, sonnettes, casques, prêt-à-porter… Il y aura un large choix d’équipements pour les adeptes du vélo "comme moyen de déplacement".

Derrière ce projet : Beyond my bike dont Ophélie Laffuge est la fondatrice. "J’ai lancé il y a un an et demi cette communauté de femmes à vélo qui a pris forme sur les réseaux sociaux", explique cette habitante de Caluire de 37 ans. Les échanges et les interrogations entre les participantes ont amené à la création de cette boutique éphémère pour les femmes à vélo à Lyon.

"Il y avait une vraie demande et un vrai besoin pour les femmes parfois frustrées de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)