Lyon : un rassemblement pour la paix en Arménie ce jeudi

Il se tiendra dès 18h place Antonin-Poncet dans le 2e arrondissement, là où se trouve le mémorial du génocide arménien.

Cette manifestation se tient alors que des affrontements meurtriers ont éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Emmanuel Macron a fait part de "sa très grande inquiétude face à ces nouveaux affrontements et insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts de négociation" entre les deux pays. Il a aussi rappelé être à "disposition" pour "y contribuer en lien avec tous les partenaires, notamment l’Union européenne".

L'origine de ce regain de violence concerne la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Erevan et Bakou se disputent au sujet du Haut-Karabagh, enclave peuplée majoritairement d'Arméniens et qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan, avec le soutien de l'Arménie. La Russie, qui joue son rôle d'arbitre, négocie des cessez-le-feu entre les deux.