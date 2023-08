La Région Auvergne-Rhône-Alpes participe à l’envoi d’un convoi humanitaire vers l’Artsakh

Dans un communiqué paru ce mardi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce avoir voté l’attribution "d’une aide de 30 000 euros à l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) pour l’organisation d’un convoi humanitaire" en destination du corridor de Latchine en Arménie. Ce convoi, qui transportera des produits de première nécessité, du matériel non périssable et d’autres biens précis, est destiné aux autorités de l’Artsakh, une république autoproclamée en sécession de l’Azerbaïdjan, qui considère ce "proto-état" comme son territoire souverain.

Les quelques 120 000 Arméniens présents en Artsakh sont coupées du monde à cause d’un blocus imposé par l’Azerbaïdjan, qui contrôle le corridor de Latchine (seule voie d’accès entre l’Arménie et l’Artsakh, ndlr), par lequel doit passer le convoi en question. Dans ce conflit territorial, la Région avait déjà affiché son soutien aux autorités artsakhtsi et au gouvernement arménien, notamment par le biais d’une délégation menée par Laurent Wauquiez, qui s’était rendu sur ce corridor le 29 mars dernier pour condamner les agissements du gouvernement azéri.

L’association UGAB, en charge de préserver et transmettre l’identité arménienne en France compte alors sur un nouveau soutien, financier cette fois, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes où réside en son territoire une importante partie de sa diaspora. La collectivité auvergnate-rhônalpine n’en est pas à son coup d’essai et finance déjà un centre d’enseignement à Erevan et prend aussi en charge la formation à distance de personnels médicaux.

Mais c’est sur un terrain lointain et incertain que s’implique la Région. La collectivité le communique même : "La Cour internationale de justice (…) a sommé l’Azerbaïdjan de prendre toutes les mesures pour assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises dans les deux sens. Cette décision n’a pas été suivie d’effet."

Soumis au risque du blocus qui est toujours en cours, ce convoi en partie financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, n’est pas à l’abri de rester un temps à l’arrêt lors de son arrivée au corridor de Latchine, voire de ne jamais arriver à destination…