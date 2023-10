Métropole de Lyon : une aide d’urgence de 50 000 euros en soutien aux réfugiés du Haut-Karabakh

Cette aide d’urgence fait suite à l’attaque menée par l'Azerbaïdjan le 19 septembre dernier, dans le Haut-Karabakh, causant plusieurs centaines de blessés et provoquant l’exode massif de la population arménienne.



"À travers cette aide d’urgence, la Métropole de Lyon apporte une réponse humanitaire rapide aux populations arméniennes, victimes de ce conflit qui dure depuis de trop nombreux mois. Les besoins alimentaires, médicaux, matériels sont immenses et il est nécessaire, au nom de notre amitié historique, de leur apporter notre soutien indéfectible" a souligné Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, dans un communiqué.



C’est l’association Croix Bleue des Arméniens de France, qui intervient dans les domaines de l’humanitaire, du social et de la culture, qui bénéficiera de cette subvention. L’association pourra œuvrer à la fourniture d’eau potable, la distribution alimentaire et de matériel de première nécessité, mais aussi à la mise en place d’un soutien médical et d’un accompagnement psychologique des personnes blessées et traumatisées.

"À plus long terme, d’autres actions sont engagées par la collectivité pour soutenir les populations arméniennes en lien avec la coopération historique avec Erevan", précisent enfin les services de la collectivité.