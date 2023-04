Grégory Doucet conduit une délégation Ville-Métropole de Lyon en Arménie

Le maire EELV de Lyon s'envole ce samedi pour Erevan, la capitale d'Arménie. Il conduit une délégation à laquelle se greffent deux vice-présidents de la Métropole de Lyon, Pierre Athanaze (Environnement) et Hélène Dromain (Tourisme).

Outre son adjointe aux Relations internationales Sonia Zdorovtzoff et la maire du 3e arrondissement Véronique Dubois-Bertrand, Grégory Doucet a convié l'adjoint à la maire du 3e Jacques Balandjian et son prédécesseur Georges Képénékian, aujourd'hui conseiller d'opposition, de par leurs racines arméniennes et leur engagement dans la communauté installée dans l'agglomération lyonnaise.

Des représentants du musée d'art contemporain, du musée de l'imprimerie, de la fondation Bullukian et de l'UGAB et du CCAF seront aussi du voyage.

"Les tensions anciennes existant entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont particulièrement intensifiées depuis 2020, avec, ces dernières semaines, des déclarations extrêmement inquiétantes que le Maire de Lyon condamne fermement. En outre, depuis la guerre des 44 jours, la situation humanitaire est très préoccupante en Artsakh, en raison du blocus du corridor de Latchine, qui met en danger la vie de plus de 120 000 personnes. Alors que la situation continue de se dégrader, la Métropole et la Ville de Lyon tiennent à redire leur soutien à l’Arménie, et leur attachement à la paix et au respect du droit international", évoquent les deux collectivités dans un communiqué.

Le programme officiel débutera ce lundi par une cérémonie de dépôt de gerbes à Tsitsernakaberd, au mémorial dédié aux victimes du génocide arménien. Une rencontre officielle avec le maire d'Erevan est aussi prévue.

Mardi, la délégation plantera un grenadier en l'honneur de Jules Mardirossian, figure lyonnaise à l'origine du mémorial de la place Antonin-Poncet.

Mercredi, un entretien avec le Président de la République Vahagn Khachaturyan aura lieu, ainsi qu'une visite de la Maison du Soldat.

Enfin, le voyage se terminera jeudi par des rencontres et des déplacements culturels.